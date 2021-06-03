Gezi Direnişi'nde yaşamını yitiren Abdullah Cömert, mezarı başında anıldı

03 Haziran 2021 Perşembe, 19:08

CHP Gençlik Kolları, Hatay’ın Antakya ilçesinde Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulması sonucunda yaşamını yitiren Abdullah Cömert için mezarı başında anma düzenledi. CHP Hatay Gençlik kolları, üzerinde Gezi eylemlerinde yaşamını yitirenlerin çizim görsellerinin yer aldığı ve “Haksızlığa baş kaldırmak isyan değil, insanlık onurudur”, “Gezi direnişi onurumuzdur” sözlerinin yazılı olduğu iki pankart taşıdı.

Gençlik Kolları üyeleri anmaya, üzerinde “Gezi 8 yaşında” yazan tişörtlerle katıldı. Düzenlenen anmaya, Abdullah Cömerti’in ailesinin yanı sıra Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın annesi de katıldı. Anmada konuşan CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz, şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere biz, iki gün önce Ethem Sarısülük’ü Güvenpark’ta anmak istedik. Maalesef iki defa polis saldırısına maruz kaldık. Bunun sebebi bildiğiniz gibi, iktidarın halkımıza, halkımızın çocuklarına yabancılaşmasıdır. Maalesef iktidar, bir avuç imtiyazlı sınıfa ayrı, halkın esas evlatlarına da ayrı muamele yapmaktadır. Bu muamelenin karşısında da 2013’ten beri bizlere çağın en güzel günlerini yaşatan işte burada Hatay’ın üç güzel yürekli çocuklarını, Abdullah Cömert’in huzurunda anmak için bir araya geldik. Bundan sonra süreçte de Gezi ruhunun devamı için CHP Gençlik örgütleri olarak bu mücadeleden bir adım geri atmayacağız. Gezi bugün sürüyor. Bu unutulmasın. Gezi bugün, Rize İkizdere’de sürüyor. Gezi, 8 Mart kadın eylemlerinde sürüyor. Gezi, ülkenin her bir yanında daha da büyüyerek devam ediyor. Onlar, bu memleketin en güzel çocuklarıydı ve bir kentsel hafızayı korumak için aslında sokaklara çıkmışlardı. Maalesef gördükleri muamele bambaşka bir muameleydi. Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız mirasla bundan sonra mücadelemize devam edeceğiz.”