Giresun Barosu Başkanı Karademir: Yürüyüşümüzün değersizleştirilmesi kabul edilemez

21 Haziran 2020 Pazar, 14:36

Avukatlık Kanunu’yla baroları bölmenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını bozacağına dikkat çeken Başkan Soner Karademir, “Baroların siyasete karıştığı iddiaları karşısında tam aksine asıl bu düzenleme gelirse her siyasi partinin, her ideolojinin, her coğrafi bölgenin, her dine, mezhebe, etnik kökene mensup insanların ayrı ayrı kuracağı barolar doğacak. Barolar asıl o zaman siyasallaşacaktır. Bu şekilde parça parça olmuş barolar etkinliğini kaybedecek içerisindeki fikir çatışmalarıyla uğraşmaktan, kanundan ve anayasadan doğan görevlerini ifa edemeyeceklerdir. İstismara uğrayan çocuklarımız, öldürülen kadınlarımız, katledilen çevremiz, kötü muamele ve işkenceye maruz kalan insanlarımız hukuki destekten yoksun kalacaktır” dedi.



‘BÖLÜNÜRSE SENDİKA HALİNE DÖNER’

“Barolar halkın sesidir bölünürse halkın sesi kısılır” diyen Karademir, “Barolar kamusal gücü kullananların vatandaşımıza olan yaklaşımlarını ve hizmetlerini de denetleyen kurumlardır. Bölünüp parçalanması halinde etkilerini yitirecek, güçsüzleşecek. Kamu kurumu niteliğini yitirecek adeta birer sendika haline döneceklerdir. Bu da ülkemizin üniter yapısının bozulmasına, insan hak ve özgürlüklerinin kaybına ve yargı sistemimizin en önemli unsuru olan savunmanın kaybına neden olacaktır” diye konuştu.

DİYALOG ÇAĞRILARI YANITSIZ KALDI

Avukatlık Kanunu’na ilişkin yapılacak düzenlemelere ilişkin baro başkanlarıyla müzakere edilmesi için 1 aydır yetkililerle diyalog kurmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını bu nedenle demokratik haklarını kullanmaya başladıklarını belirten Soner Karademir şunları söyledi:

“Bu nedenle şimdi bu düzenlemeyi erteleyin; daha sonra baroların ve avukatların görüşlerini alarak üzerinde çalışalım, yeni bir taslak hazırlansın dedik. Hatta 2014 yılında TBB’nin hazırladığı bir taslak var zaten gerekiyorsa onu güncelleyelim diyerek diyalog çağrısında bulunduk.”

‘ÇÖZÜM BASİT’

Bu doğrultuda Giresun Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapıp yürüyüşe başladığını belirten Başkan Karademir, “Yürüyebildiğim kadar gitmek üzere yola girdim, yürüyüşün ilk günü Şiddetli bir yağmur oldu, 3 saat sırılsıklam üzerimizde kuru nokta kalmadan yürüyüşe devam ettim. Sonra üzerimi değişip tekrar devam ettim” ifadelerini kullandı.

Çözümün çok basit olduğuna dikkat çeken Soner Karademir özetle şunları söyledi:

“Bu değişiklik derhal ortadan kaldırılmalıdır. Ülkemizin ekonomik olarak rahatladığı ve sağlık riskinin ortadan kalktığı bir vakitte barolardan avukatlardan görüşleri sorulup oluşturulacak bir heyetle ciddi bir çalışmanın sonucunda yeni bir taslak hazırlanmalıdır ya da 2014 yılında barolar birliği tarafından hazırlanan taslak dikkate alınmalıdır.”