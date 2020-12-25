'Grev kırıcılığı'na müdahale etmek isteyen işçiler gözaltına alındı
Çayırova'daki bir fabrikada başlayacak grev öncesi aralarında DİSK yöneticisinin de bulunduğu birlikte toplam 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Çayırova’da bulunan Baldur Süspansiyon fabrikasında işçiler, işten atılan arkadaşları ve işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle greve çıkma kararı almıştı.
İşçiler bugün (25 Aralık Cuma) itibariyle hakları için greve çıkmaya hazırlanırken iddiaya göre işveren dışarıdan getirdiği işçilerle "grev kırıcılığı"na başvurdu. Buna müdahale etmek isteyen işçi ve sendika temsilcileri ise gözaltına alındı.
Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kocaeli Çayırova Baldur Süspansiyon işçileri bugün greve hazırlanırken patronun #GREV kırıcılığı yapmasına direnen 4 üyemiz ve Şube Başkanımız Necmettin AYDIN gözaltına alındı. Çayırova Baldur fabrikasında patronun grev kırıcılığı yapmasına karşı direnen işçiler gözaltına alındı. İşçiler bugün itibariyle greve çıkmaya hazırlanırken fabrika patronu sabah saat 04.00 sularında dışarıdan getirdiği 15 kişilik bir ekibi fabrikaya sokup çalıştırmak suretiyle grevi kırmaya çalıştı. Haklarını kullanan Baldur işçilerinin grev kırıcılığına direnmesinin üzerine ise fabrika önüne polis ve çevik kuvvet yığılarak işçilere gözdağı verilmeye çalışıldı. Patronlara tüm hukuksuzluk serbest, işçilere hakkını arama ve yasadışılığa direnmek yasak.
Baskılar bizi yıldırmaz.."
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