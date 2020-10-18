Erdoğan'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım: 'Günü gelince Erdoğan'ı yalnız bırakacaklar'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen TBMM Başkan Müşaviri ve gazeteci Nasuhi Güngör sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 08:22
Erdoğan'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım: 'Günü gelince Erdoğan'ı yalnız bırakacaklar'
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TBMM Başkan Müşaviri olan Nasuhi Güngör'ün, sosyal medya hesabından yaptığı 'AKP içindeki kavga'ya dair paylaşım dikkat çekti.

Güngör, AKP içindeki bir grubun, günü gelince taraf değiştireceğini, Erdoğan’ın duruşunu benimsemediklerini söyledi.

Güngör'ün paylaşımı şöyle;

“Benim Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin durduğu yerle ilgili zerre kadar kuşkum yok. Sorun, bu duruşu benimsemediği halde öyleymiş gibi yapanlar. Türkiye’nin zaafı açıktan muhalefet edenler değil, günü gelince taraf değiştirmekte asla zorlanmayacak olanlardır. Ne kadar çoklar!” 


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