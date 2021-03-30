Güven sorunu ve iç-dış belirsizlikler doları dün 8.02’den 8.23 liraya kadar taşıdı

30 Mart 2021 Salı, 04:00

Özellikle Merkez Bankası Başkanı Ağbal’ın 4.5 ay sonra görevden alınması sonrası piyasalarda yaşanan belirsizlik, yeni haftanın ilk gününde devam etti ve dövizden sert hareketlenmelere neden oldu.

Geçen hafta bir kez daha 8 seviyesini aşan dolar/TL haftaya yatay başlangıç yaptı. Ancak gün içindeki hem çeşitli açıklamalar hem TL ile ilgili pozisyon değişiklikleri hem küresel piyasalardaki risk iştahının düşmesi dolarda yükselişi beraberinde getirdi.

‘BAĞIMSIZ OLACAĞIZ’

İçinde TL’nin de olduğu gelişen ülke para birimlerinde önemli gerilemeler yaşandı. Dolar kuru dün 8.02-8.23 lira arasında yukarı yönlü hareket etti. Günü de 8.18 seviyesinde kapattı. Avro da 9.45-9.67 lira arasında dalgalanırken günü 9.59 seviyesinde tamamladı. BİST-100 Endeksi de, sert iniş çıkışlar sonrası günü yüzde 0.75 değer artışıyla kapattı.

Dün günün en dikkat çekici açıklamalarından birini yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptı. Bloomberg’a açıklama yapan Kavcıoğlu, piyasalara bir kez daha güven vermeye çalşarak nisan veya sonrasındaki aylarda “hemen faiz indirileceği önyargısını” doğru bulmadığını belirterek “Merkez Bankamız değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir” dedi. Kavcıoğlu, bankanın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu da belirtti.

Ayrıca kurların serbest piyasada arz talep dengesine göre oluşacağını kaydeden Kavcıoğlu, şöyle devam etti. “Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız.” dedi. Benzer bir vurguyu Reuters’ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı ekonomi politikalarından sorumlu başdanışmanı Cemil Ertem de yaptı ve Merkez Bankası’nın uyguladığı dalgalı kur rejiminden kesinlikle taviz verilmeyeceğini, yumuşak veya sert hiçbir sermaye kontrolünün gündemde olmadığını söyledi.

ERDOĞAN’A GÖNDERME

Bunlara karşın kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ülke Notu Direktörü Douglas Winslow, Merkez Bankası başkanının değiştirilmesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek faiz karşıtlığının güçlenmesi olarak değerlendirirken, Naci Ağbal’ın başkanlık koltuğunda şaşırtıcı derecede kısa süre oturduğunu ifade etti. Reuters’ın sorularını yanıtlayan Winslow, görev değişikliği hakkında şuna dikkat çekti: “En açık etkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğru kabullere aykırı olan enflasyonun yüksek faizden kaynaklandığı görüşünün kuvvetlenmesi olacak. Bu da para politikasının itibarını daha da zedeleyecek.”

CİTİ FİKİR DEĞİŞTİRDİ



Citi, makro politikalardaki belirsizliği gerekçe gösterek Türk şirketleri için “ağırlık artır” olan tavsiyesini “piyasa ağırlığı” olarak değiştirdi. Citi geçen hafta Türk bankalarının tahvillerini çekici bulduğunu belirtmişti.

