Hafter güçlerine yakın hesaptan Cihat Yaycı yorumu

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:57

Hafter güçlerinin kontrolündeki sözde Libya Ulusal Ordusuna yakın bir hesap tarafından yapılan paylaşımda, “Erdoğan, Türkiye ile Serrac arasındaki ‘yasadışı’ deniz yetki alanları anlaşmasının mimarı olan Tümamiral Amiral Cihat Yaycı'yı, Türk Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığından, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki idari bir pozisyona tenzil ederek gözlemcileri şaşırttı” ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca, Hafter güçleri tarafından yönetilen bir haber sitesi olan Al Marsad’ın konuyla ilgili haberi yer aldı.

“SERRAC İLE ANLAŞMANIN MİMARI…"

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye ve BM destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında yapılan anlaşmanın mimarı olan Yaycı’yı geri bir pozisyona çektiği vurgulanırken, Yaycı’nın bugüne kadar ortaya koyduğu bilimsel çalışmalara yer verildi.

Al Marsad haberinde, Suudi yönetimine yakın Asharq al-Awsat gazetesine dayandırdığı bilgilere de yer verdi; atamanın, Savunma Bakanlığı içinde yaşanan bir güç mücadelesinin ürünü olduğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Cuma günü yayınlanan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı 18 Mayıs'ta istifa etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasının onaylandığı belirtildi.