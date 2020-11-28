Hamaney: Fahrizade'nin tüm alanlardaki çalışmaları sürdürülmelidir
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikastına ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı. Hamaney mesajında, "Yetkililer cinayetin takipçisi olmalıdır” dedi.
Ali Hamaney, İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikastına ilişkin mesajında “Yetkililer cinayetin takipçisi olmalıdır. Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır” dedi.
Fahrizade'yi öldürenleri "kiralık katiller ve zalimler" şeklinde nitelendiren Hamaney, “Fahrizade'nin bilimsel ve teknolojik tüm alanlardaki çalışmaları sürdürülmelidir" ifadelerine yer verdi.
YETKİLİLER İSRAL’İ SUÇLADI
İran nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikasta ilişkin İsrail'i suçlamıştı.
TRUMP İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ
ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalacağına dair beklentiler oluşmuştu. Uluslararası medyada, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden İsrail ile İran'ı kışkırtacak adımlar atabileceğine ilişkin endişelere yer verilmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Irak'taki İran destekli milis gruplara, Trump görevinden ayrılana kadar ABD'ye karşı eylemleri durdurma talimatı verdiği iddia edilmişti.
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