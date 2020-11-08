HDP'den Biden ve Harris'e kutlama
HDP'nin Biden'a tebrik mesajında "Rekabetçi bir seçim kampanyası sonucunda ABD Başkanı seçilmenizden dolayı Halkların Demokratik Partisi adına sizi kutluyoruz" denildi.
ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’e HDP'den tebrik mesajı geldi.
HDP'nin mesajında şöyle denildi:
"Ağır pandemik koşullar altında yürütülen rekabetçi bir seçim kampanyası sonucunda ABD Başkanı seçilmenizden dolayı Halkların Demokratik Partisi adına sizi kutluyoruz. Sayın Kamala Harris’in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika’nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz."
HDP'nin resmi açıklamasına göre "etik ve barışçıl bir dış politikaya öncelik verilmesi gerektiği" vurgulanan mesajda, “Amerika politikalarının demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, sosyoekonomik adalet, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliğine ekolojik yaklaşım ile etik ve barışçıl bir dış politika gibi gündemlere öncelik verip desteklemesini umut ediyoruz” denildi.
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