Herkesin aklında aynı soru: Aşı nerede?

12 Ocak 2021 Salı, 13:14

Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi, henüz uygulanmaya başlanmadı. Dünyada birçok ülke aşılamaya hız verirken, Türkiye'de henüz sağlık çalışanlarının bile aşılanmamış olması yurttaşlarda tedirginlik yarattı. Aşılamanın geciktiğini belirten çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Aşı nerede?" diye sordu.

Anadolu Ajansı tarafından bugün geçilen haberde, aşıların Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda muhafaza edildiği belirtildi.

Yine habere göre, aşılardan rastgele alınan numunelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarındaki analizleri sürüyor. Testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından aşılar "Acil Kullanım Onayı" verilerek Sağlık Bakanlığına ait özel araçlarla illere dağıtılacak.

Ancak haberde dağıtıma ilişkin net bir tarih bulunmuyor.

Öte yandan AA dün aşıların dağıtıma çıkmak üzere TIR'lara yüklendiği bilgisini geçmiş, daha sonra haberde düzeltme yaprak TIR'ların basına tanıtıldığını aktarmıştı.

KOCA: ACİL KULLANIM ONAYI VEREREK AŞI UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIZ

8 Ocak'ta, 2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamaya ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra Acil Kullanım Onayı vererek aşı uygulama programına başlayacağız. Bugün 2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında gündemdeki en kritik konu olan aşı hazırlıklarını ele aldık. Aşı tedariki ile ilgili gelişmelerden sizleri düzenli olarak bilgilendirmeye çalışıyorum. Bugün itibariyle 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümünü depolarımıza teslim almış durumdayız. Ayrıca mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaparak yeni tedarik planını gözden geçirdik. 4.5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı. Tedarik planı ile ilgili detaylar netleştikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim."

ERDOĞAN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılının ilk kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kitlesel aşılamalara perşembe ya da cuma günü başlanacağını söyledi.

İlk aşamada 3 milyon doz aşının Türkiye'ye geldiğini aktaran Erdoğan, Almanya’da geliştirilen BioNTech Pfizer aşısı için de pazarlıkların sürdüğünü belirtti.

4 AŞAMADA UYGULANACAK

Aşılama çalışmaları başladığı takdirde dört aşamada yürütülmesi planlanıyor.

- İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak.

- İkinci aşamada, toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

- Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsayacak.

- Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

DİĞER ÜLKELERDE DURUM NE?

Türkiye'de denekler hariç aşı uygulamasına geçilememişken dünyada aşılama tüm hızıyla sürüyor.

Bloomberg tarafından toplanan verilere göre, 43 ülkede 29 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Aşılamada ileri gelen ülkeler arasında, 9.2 milyon doz aşı uygulamasıyla ABD, 9 milyon dozla Çin ve 2.7 milyon dozla Avrupa Birliği yer aldı. İsrail’in aşılama oranı her 100 kişide 20.7 doz olarak kaydedildi.

Bloomberg'İn 11 Aralık'ta yayınladığı tablo şu şekilde:

(Tablo: Bloomberg)

AŞIYA ERİŞİMDE EŞİTSİZLİK SÜRÜYOR

Başta Avrupa ve ABD olmak üzere bazı ülkeler vatandaşlarının sayısının üzerinde aşı anlaşmaları yaparak, aşılamayı garantiye alırken, ilk aşamada sınırlı sayıda üretilebilecek olan aşıların diğer ülkeler tarafından erişiminde adaletsizlikler ortaya çıkıyor.

Orta ve düşük gelirli 92 ülkede DSÖ öncülüğündeki aşılama kampanyası hakkında DSÖ Başdanışmanı Aylward, "Şubat ayında bu ülkelerde aşılamaya başlayabileceğimize inanıyor ve güveniyoruz" diye konuştu.

Aylward, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, "40'tan fazla ülke şu anda Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı. Bununla birlikte, şimdiye kadar aşılamaların tamamı yüksek gelirli veya orta gelirli ülkelerde yapıldı." bilgisini verdi.

(Tablo: BBC)

GECİKME TEPKİ YARATTI

Twitter'da siyasiler başta olmak üzere #aşınerede etiketiyle paylaşımlar yapılıyor.

