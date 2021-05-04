Hindistan'da bir kadın desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti

Hindistan’da 29 yaşındaki bir kadın, desteklediği partinin eyalet seçimlerini kazanmasının ardından verdiği sözü tutmak için dilini kesti.

DHA
04 Mayıs 2021 Salı, 15:48
Hindistan'da bir kadın desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti
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Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 29 yaşındaki Vanitha adlı kadın ülkedeki eyalet seçiminde desteklediği parti Dravida Munnetra Kazhagam'ın (DMK) seçimleri kazanması durumunda dilini keseceği sözünü verdi.

Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisinin koalisyon ortaklarıyla zafer kazandığını öğrenen Vanitha sonuçların belli olmasının ardından sabah saatlerinde Muthalamman tapınağına giderek 3 Mayıs'ta dilini kesti.

Vanitha'nın Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle tapınağını kapısının önünde dilini kestiğini ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.





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