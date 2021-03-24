Hollanda Büyükelçisi 28 yıl sonra Madımak’ta

24 Mart 2021 Çarşamba, 02:10

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Westsrate ve beraberindeki heyet, 2 Temmuz 1993’te gericiler tarafından ataşe verilen Madımak Oteli’nde hayatını kaybeden 33 kişi arasında yer alan vatandaşları Carina Cuanna Thedora Thuys’u anmak için Sivas’a geldi. Valilik ve belediyeyi ziyaret eden heyet, daha sonra eski adıyla Madımak Oteli şimdiki ismiyle Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ne geçti. Heyet, bina içinde, 1993’te yaşamını yitiren vatandaşlarının isminin bulunduğu bölüme çiçek bıraktı. Ayrıca merkezin giriş kapısına ise karanfil bırakıldı.

“BURADA OLMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yardımcısı Westsrate, şunları söyledi:

“Tarihte çok üzücü bir olayın yaşandığın bir yerde bulunmaktayız. Aynı zamanda bir Hollanda vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bir yer. Hem vatandaşımızı hem burada hayatını kaybeden diğer insanları hatırlamak istedik. İnşallah gelecekte bir daha böyle şeyler yaşanmaz. İnşallah insanlar birbirine her zaman saygıyla sevgiyle davranır. Biz Hollanda Devleti olarak bunu destekliyoruz. Onun için burada olmak bizim için önemlidir”

Hollanda heyetine Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Madımak Katliamında katledilen Gülsüm Karababa’nın kardeşi Hüseyin Karababa da eşlik etti. Karababa 28 yıldır mahkemenin ve mücadelelerinin sürdüğünü, 28 yıl sonra Hollanda devletinin vatandaşlarına sahip çıkıp Madımak davasına müdahil olduklarını belirtti.