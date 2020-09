Hugo Weaving'den merak edilen soruya yanıt: Matrix'e belki ama Yüzüklerin Efendisi'ne kesinlikle dönmeyeceğim

05 Eylül 2020 Cumartesi, 18:09

Ünlü Hollywood yıldızı Hugo Weaving, Yüzüklerin Efendisi dizisinde yer almayacağını doğruladı. Weaving, Peter Jackson’ın yönetmenliğini yaptığı filmlerde Elrond karakterini beş kez canlandırmıştı.

Ayrıkvadi Lordu olarak beyaz perdede görünen Weaving, The Hobbit üçlemesinde de rolünü tekrarlamıştı.

Weaving bugüne kadar önemli başarılar elde etmiş filmlerde yer almasıyla biliniyor. Aktör, The Matrix serisinde Ajan Smith rolünü, İlk Yenilmez: Kaptan Amerika’da (Captain America: The First Avenger) Red Skull rolünü üstlenmişti.

Birçok Yüzüklerin Efendisi hayranı, Weaving'in dizi için rolüne geri döneceğini düşünüyordu.

Dizinin Elrond’un hayli ön planda olduğu ve ekranda bolca görüneceği bir zamanda, Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçeceği açıklanmıştı.

'İMKANI YOK'

Ancak Weaving, Variety’e verdiği röportajda Elrond karakterini bir daha “kesinlikle canlandırmayacağını” doğruladı. Weaving’in ayrıca The Matrix 4’te yer alabileceği de söylentiler arasındaydı. Screen Rant'in haberine göre oyuncu söylentilere şu ifadelerle açıklık getirdi:

"İmkanı yok. Kesinlikle hayır. Matrix olabilir. Ama Yüzüklerin Efendisi, hayır, artık bununla ilgilenmiyorum. Bakın Yeni Zelanda’da tüm o harika insanlarla birlikte olmayı seviyordum ve aileye dönmek gibiydi ama aslında dürüst olmak gerekirse, bunun herkes için yeterli olduğunu düşünüyorum."





Kaynak: Independent Türkçe