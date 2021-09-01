Husumetlisi ile karşılaştı, gerisi korkunç
Kayseri'de bir şahıs, aralarında husumet bulunan komşusunu av tüfeği ile ateş açarak öldürdü.
Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesinde meydana geldi.
Komşu olan ve aralarında uzun süredir husumet bulunan Faruk K. ile Evran Karaca mahallede karşılaştı. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda evinden av tüfeğini alan Faruk K., komşusu Evran Karaca'yı yaraladı.
OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ GELDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Evran Karaca'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Cinayet zanlısı Faruk K. ise polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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