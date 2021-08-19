İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: "İBB tarihinde bir ilk"

19 Ağustos 2021 Perşembe, 15:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından öğrencileri sevindirecek bir açıklama yaptı.

"İBB tarihinde ilk" diyerek paylaşımına not düşen İmamoğlu, seçim vaatlerinden biri olan "Üniversite okuyan gençlerimize burs ve yurt imkanı sağlayacağız" vaadini gerçekleştirdiğini belirtti. İBB TV tarafından yapılan haberde, İstanbul'da 3 farklı noktada toplamda 650 yatak kapasiteli öğrenci yurtlarının hizmete girdiği ifade edildi. 28 Ağustos itibariyle öğrenciler için başvuru sürecinin başlayacağı açıklandı.

"YENİ YURTLARIN YAPIMI DEVAM EDİYOR"

İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor." ifadelerini kullandı.