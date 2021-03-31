İçişleri Bakanı Soylu: "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da bir okulun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazan zanlının yakalandığını duyurdu.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış." ifadelerini kullandı.
Zanlıyı yakalayan ekibin, iki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu yaptıkları tespitin takdire değer olduğunu vurgulayan Soylu, "Türk polisi yakalar." değerlendirmesinde bulundu.
Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulunun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin olayın fail ya da faillerinin tespitine yönelik araştırma başlatıldığını bildirmişti.
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