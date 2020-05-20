İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat izin belgesi' genelgesi

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 23:03

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Seyahat izin belgesi" talepleri yarından itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

- 65 yaş ve üzeri olanların, gidecekleri yerlerde de 22 Mart'ta yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

- Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat edecek kişiler, 72 saat içinde geri dönebilecek

- Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Covid-19 evde izolasyon sorgusu, hastalıkları olup olmadığı sistemden otomatik sorgulanacak



- Yurttaşların bahse konu belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruşuna ya da kaymakamlık/valiliklere gitmelerine gerek bulunmayacak. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek



- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri yurttaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

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