İHA muhabirine saldırı
İHA muhabiri Mustafa Uslu darp edildi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki, çiftliğin yıkım çalışmlarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu darp edildi. Mustafa Uslu, saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. İHA saldırının Türkkan'ın korumaları tarafından yapıldığını iddia etti.
Saldırının ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Lütfü Türkkan, saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendiği belirtti. Olayın takipçisi olacağını söyleyen Türkkan, "Dilovası’ndaki ahırların yıkımı esnasında, görevini yapan İHA Muhabiri Mustafa Uslu’yu yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle öğrendim. Basın özgürlüğünün ve emekçilerinin her daim yanında olmuş bir siyasetçi olarak, bu çirkin olayın takipçisi olacağım. Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun diyor, yanında olacağımı ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.
Dilovası’ndaki ahırların yıkımı esnasında, görevini yapan İHA Muhabiri Mustafa Uslu’yu yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle öğrendim.— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) June 22, 2021
Basın özgürlüğünün ve emekçilerinin her daim yanında olmuş bir siyasetçi olarak, bu çirkin olayın takipçisi olacağım.
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