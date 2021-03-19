'İktidar da Edizer ile aynı fikirde mi?'

19 Mart 2021 Cuma, 15:50

Medeni hukuk ve laklikle ilgili açıklamaları nedeniyle açığa alınan GATA’nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer’in Güdül Devlet Hastanesi’nde göreve başladığı ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Gamze Taşcıer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı iken görevden alınan Ali Edizer’in yeniden göreve başlatılmasına tepki gösterdi.

Taşcıer, yaptığı açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını, Medeni Kanun’un yok edilmesini isteyen, kadınları cariye olarak istediğini açıkça duyuran, tüm benliğiyle tam bir kadın düşmanı olan ve cinsiyetçiliğiyle nam salmış bir şahıs nasıl olur da yeniden işe başlatılır anlamak mümkün değil.

Bunlarla da yetinmeyip, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na galiz hakaretlerde bulunan, CHP’lileri ölümle tehdit etmiş Edizer’in yeniden görevlendirilmesinden anlaşılıyor ki, bu bir ceza değil, ödüllendirmedir. Sağlık Bakanlığı bu şahsa birkaç ay sessiz kal, halledeceğiz demiş ve öyle de yaptı” dedi.

Taşcıer, şöyle devam etti:

“Bu kişinin değil Devlet kurumlarında görev alması, işlediği sayısız nefret suçu nedeniyle yargılanması gerekiyor. Ama Sağlık Bakanlığı değil bununla ilgili adım atmak, tarikatçı doktoru adeta ödüllendirmiş ve yeniden görevlendirmiş. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin suçları için sırasıyla Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Devlet Memurluğundan Çıkarılma cezaları öngörülüyor.

Her bir sözüyle başka bir suç işleyen Edizer’e Bakanlığın verdiği ceza ise ‘Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak’ maddesinden kınama olmuş. Halbuki bu şahsın kanunun 125. maddesinde yer alan ‘Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak’ bendi uyarınca kesin olarak memuriyetten çıkarılması gerekirdi.

Sadece bir değil, onlarca, belki de yüzlerce ifadesi bu hüküm doğrultusunda değerlendirilebilirdi. Ama Bakanlık kendisine ödül vermeyi seçmiş. Bu karar ister istemez şunu akla getiriyor; iktidar da Edizer ile aynı fikirde mi?

Daha önce söyledim, tekrar söylüyorum. Bu şahıs halk sağlığı için bir tehdittir. Kadın düşmanı olduğu aşikar bir hekimin, kadın hastalarla yan yana gelmesi bile tehlikedir. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın ölmesi için adeta beklenti içinde olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan bu şahsın, sevmediği hastalar hakkında da böyle düşünmeyeceğini kim garanti edebilir? Bu kişinin değil kamuda görev alması, hekimlik yapması dahi vatandaşlarımızın sağlığı için tehdittir.”