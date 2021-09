İpek Kıraç, Suna Kıraç'ın bıraktığı yerden devam ediyor

15 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye’nin sanayi, eğitim, kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sundu, iş insanı Suna Kıraç. Bundan bir yıl önce aramızdan ayrıldı... Suna Kıraç’ın ölümünün birinci yıldönümünde kızı İpek Kıraç, “Suna’nın Kızları” adını taşıyan bir eğitim seferberliği için yola çıktı.

Proje, Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında yürütülecek. Türkiye’nin dört bir köşesinde eğitime erişemeyen, erişen ama tamamlayamayan, tamamlayan ancak gerçek anlamda nitelikli eğitim alamayan kız çocuklarına ulaşacak.

Bir grup basın mensubu olarak Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç ile bir araya geldik. Annesinin her zaman çocukların gelişmelerini sağlamak, bilgilerini ve kültürlerini artırmak için gönüllü bir seferberlik ilan edilmesine inandığını söyleyen Kıraç, “Dünya pek çok zorlukla aynı anda mücadele ettiğimiz bir dönemden geçiyor. Her biri devasa ve çözümü için büyük çabalar gerektiren sorunlar karşımızda duruyor. Tüm bunların içinde eğitim en önemlisi. Eğitim alanında yüzleşmemiz, çözmemiz gereken çok büyük konular, sorunlar var. Ancak mücadeleden vazgeçmemeli, umutlarımızı kaybetmemeliyiz. Annemin bir sözü vardır. ‘Planlarımızı önümüzdeki yoğun sise göre değil, ilerideki parlak ufuklara göre yapıyoruz’. Suna’nın Kızları’yla bu noktadayız. Her yönüyle gelişmiş ve kalkınmış bir Türkiye hayali kuruyoruz” dedi.

‘OKUMAYAN KIZ ÇOCUĞU BIRAKMADI, DESİNLER’

Suna’nın Kızları projesinin yola çıkış amacı, Türkiye’deki tüm kız çocuklarının zorunlu eğitimlerini tamamlamaları, aldıkları eğitimin niteliğiyle de çağı yakalayabilmeleri ve hayattaki potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak...

Projenin başlangıcının güzel de bir hikâyesi var... Vakfın CGO’su Erdal Yıldırım, bir gün İpek Kıraç’ı arıyor. Ona, “Öldükten sonra insanlar arkandan ne desin istersin” diye soruyor. Kıraç’ın cevabı işte bu projenin ilk adımı: “Türkiye’de okumayan kız çocuğu bırakmadı, desinler isterim...”

Ekosistemi değiştirmek için yola çıkılan projenin tanıtım toplantısında Kıraç’a, vakfın CGO’su Erdal Yıldırım, yönetim kurulu üyesi Oya Ünlü Kızıl, yönetim kurulu ve icra komitesi üyesi M. Özalp Birol ve Suna’nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı eşlik etti.

Suna’nın Kızları projesinin ön hazırlık fazı Eğitim Reformu Girişimi ile yürütüldü. 121 kurum ve bu kurumların gerçekleştirdikleri 279 proje haritalama çalışmasına dahil edildi. Masa başı taraması, anket ve 45 uzman, kurum temsilcisi ve akademisyenle bireysel veya deneyim paylaşımı toplantıları yapıldı. Şimdiyse risk faktörlerinin yoğun olduğu bölgeler analiz ediliyor. Önümüzdeki süreçte, kız çocuklarının yapabilirliklerinin önündeki engelleri kaldıracak ve gereksinimlerini daha detaylı şekilde ortaya koyacak araştırmalar ve pilot uygulamalar yürütülecek. Sonrasında uygulama faaliyetlerinin aşama aşama risk altındaki tüm kız çocuklarına erişmesi hedefleniyor.