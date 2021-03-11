İran'dan IKBY'e pul tepkisi

11 Mart 2021 Perşembe, 12:29

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, IKBY tarafından sergilenen pullarda bölge ülkelerinin yer aldığı haritanın resmedilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Hatibzade, "İran, Irak hükümetine bu konu hakkındaki itirazlarını ileterek, bu dostça olmayan eylemin derhal düzeltilmesi için çağrıda bulunmuştur" dedi.

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un 7 Mart'taki Erbil'i ziyareti dolayısıyla Türkiye ve İran'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin topraklarının bir kısmını da içeren haritanın resmedildiği hatıra pulu sergilenmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denilmişti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ise "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul, basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.



