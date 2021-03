İran’dan İngiltere’ye nükleer silah başlığı tepkisi: 'İkiyüzlülük'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın İran’ın nükleer programı hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Zarif, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın İran nükleer programından duyduğu rahatsızlığı ikiyüzlülük şeklinde nitelendirerek, "Borris Johnson mutlak bir ikiyüzlülükle İran'ın uygun bir nükleer silah geliştirmesinden endişe duyuyor. Aynı gün ülkesinin nükleer silah stokunu artıracağını duyurdu" ifadelerini kullandı.

In utter hypocrisy, @BorisJohnson is “concerned about Iran developing a viable nuclear weapon”. On the very same day he announces his country will increase its stockpile of nukes.



Unlike the UK and allies, Iran believes nukes and all WMDs are barbaric & must be eradicated.