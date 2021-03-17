İran’dan İngiltere’ye nükleer silah başlığı tepkisi: 'İkiyüzlülük'

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:48

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın İran’ın nükleer programı hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Zarif, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın İran nükleer programından duyduğu rahatsızlığı ikiyüzlülük şeklinde nitelendirerek, "Borris Johnson mutlak bir ikiyüzlülükle İran'ın uygun bir nükleer silah geliştirmesinden endişe duyuyor. Aynı gün ülkesinin nükleer silah stokunu artıracağını duyurdu" ifadelerini kullandı.

In utter hypocrisy, @BorisJohnson is “concerned about Iran developing a viable nuclear weapon”. On the very same day he announces his country will increase its stockpile of nukes.



Unlike the UK and allies, Iran believes nukes and all WMDs are barbaric & must be eradicated. — Javad Zarif (@JZarif) March 16, 2021

Zarif, "İngiltere ve müttefiklerinin aksine biz tüm nükleer silahların vahşi olduğunu ve yok edilmeleri gerektiğine inanıyoruz" diye ekledi.

NÜKLEER SİLAH SAYISINI 260'A ÇIKARMA KARARI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin NATO'ya ve Avrupa'nın barış ve güvenliğini sağlamaya değişmeyen şekilde bağlı olduğunu" söyledi.

İngiltere, daha önce karar verilen 2020'lerin ortasına kadar nükleer silah stoklarının azaltılması planından vazgeçiyor. Bunun yerine nükleer savaş başlığı stoklarının artırılması kararı, uzun vadeli bir dış politika revizyonunun parçası olarak kararlaştırıldı.

2010'daki nükleer savaş başlıklarının sayısının 180'e indirilmesi kararından dönüş yapan İngiliz hükümeti, yaptığı değrlendirmenin ardından bu nükleer silah sayısını 260'a çıkarmaya karar verdi.