İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastı ile ilgili detaylar su yüzüne çıktı: 3 dakika sürmüş

30 Kasım 2020 Pazartesi, 11:43

İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı suikast ile ilgili yeni detaylar su yüzüne çıkmaya başladı. İran medyası tarafından suikaste yönelik yayınlanan haberlerde çelişkiler de dikkat çekti.

KAMYON ARKASINA YERLEŞTİRİLMİŞ MAKİNELİ TÜFEK DETAYI

Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın Fars Haber Ajansı, saldırının, herhangi bir insan faktörü olmadan olay yerine yaklaşık 150 metre uzaklıkta park edilen bir kamyonetin arkasına monte edilmiş uzaktan kontrollü makineli tüfekle gerçekleştirildiğini öne sürdü.

SUİKASTİN SÜRESİ 3 DAKİKA

Ajans, zırhlı araçta olan Fahrizade’nin araçtan indiğinde makineli tüfekle vurulduğunu duyurdu. Saldırının toplam 3 dakika sürdüğü, eylem sonunda kamyonetin infilak ettirildiği aktarıldı.

Olayda kullanılan kamyonetin 29 Ekim’de yurt dışına çıktığı belirtildi. Daha önce İran medyasına çıkan haberlerde suikast olayında saldırganlarla koruma ekibi arasında çatışma yaşandığı belirtilmişti.

TAHRAN'DA DEFNEDİLDİ

Öte yandan Fahrizade, Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından sabah saatlerinde, başkent Tahran’da defnedildi.

Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen cenaze merasimine İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ve üst düzey askeri yetkililer katılırken, Fahrizade’nin ailesi de törende yer aldı. Düzenlenen cenaze merasiminin ardından Fahrizade’nin naaşı Tahran’daki İmam Zade Salih türbesinin avlusunda toprağa verildi.