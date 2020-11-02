İsmail Küçükkaya'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
FOX TV'de Çalar Saat isimli programda izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:
Küçükkaya, geçtiğimiz Cuma günü yayına çıkmamış ve sosyal medya hesabından "Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler” açıklamasını yapmıştı.
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