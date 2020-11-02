İsmail Küçükkaya'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

FOX TV'de Çalar Saat isimli programda izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 09:21
İsmail Küçükkaya'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:


Küçükkaya, geçtiğimiz Cuma günü yayına çıkmamış ve sosyal medya hesabından "Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler” açıklamasını yapmıştı.



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