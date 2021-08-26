İspanya açıklarındaki gemide 2 yurttaş öldü
İspanya açıklarında seyreden Global Lake isimli gemide gemi kaptanı da dahil olmak üzere 2'si Türk 3 denizci zehirlenerek öldü.
İstanbul merkezli Akar gruba ait Liberya bayraklı Global Lake isimli gemide kargo tank kontrolü sırasında 4 denizci baygınlık geçirdi. İlk müdahaleye rağmen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz, güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bir kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
'ZEHİRLENEREK VEFAT ETTİLER'
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25.08.2021 günü 22.25'te Liberya bayraklı Global Lake isimli tanker Cartagena Limanı açıklarında seyir halinde iken gemide yapılan tank temizleme işlemi esnasında 2'si Türk 3 personelin zehirlenerek vefat ettiği, 1 personelin ise ağır yaralı olduğu bilgisi ulaşmıştır. Cartagena MRCC ile görüşülerek, yaralı personelin gemiden helikopter ile tahliyesi sağlanmıştır. 3 cenaze gemide muhafaza edilmektedir. Liman yanaşmasına müteakip gerekli yasal işlemler başlatılacak olup olay Merkezimiz ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir" denildi.
Akar Denizcilik'ten yapılan açıklamada ise "Meydana gelen elim olayla ilgili olarak gerek şirketimiz gerekse resmi makamlar tarafından gerekli incelemeler ve araştırmalar titizlikle yürütülmekte olup, olayın meydana gelmesindeki tüm etkenler incelenerek sonuçları bütün açıklığıyla kamuoyu ve resmi makamlarla paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.
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