İspanya’da yangınlar: Binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı
İspanya’nın güneyinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Yangına müdahale eden bir acil durum görevlisi hayatını kaybetti.
İspanya'nın güneyinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Yangına müdahale eden bir acil durum görevlisi hayatını kaybetti.
Çarşamba günü popüler tatil yöresi Estepona'nın üst kesimlerinde başlayan yangının söndürülmesi için ordu da görevlendirildi.
Yangının dumanları kilometrelerde uzaktan görülürken Pazar günü altı köy ve kasaba daha tahliye edildi.
Cuma günü de beş köy ve kasaba tahliye edilmişti.
İspanyol basınına göre yangında 7 bin 400 hektar alan küle döndü.
Reuters'a konuşan ve evini terk eden bölge sakinlerinden Adriana Iacob "Bu insanlık dışı, böyle bir şey görülmedi. Alevler dağların arkasından bile görülüyor" dedi.
Bir diğer bölge sakini Pepa Rubio ise "İlk yangından beri günlerdir uyumadık. Korkunç bir durum" dedi.
https://www.youtube.com/watch?v=3ymWwcX5KFE&feature=youtu.be
Avrupa'nın güneyi bu yıl yangınlardan etkilendi.
Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya ve Kıbrıs'ta da yangınlar görüldü.
https://www.youtube.com/watch?v=vLxNDnkuDM8&feature=youtu.be
İklim değişikliği, yangınlara yol açan sıcak ve kuru havanın daha sık görülmesine yol açıyor.
Günümüzdeki ortalama hava sıcaklığı, endüstrileşmenin başladığı dönemlere kıyasla 1,2 derece yükselmiş durumda.
Hükümetlerin buna karşı bir adım atmaması durumunda ısınmanın daha da artması bekleniyor.
https://www.youtube.com/watch?v=Pk2NZ9Q2_o8&feature=youtu.be
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Demet Evgar'dan 'Erdal Eren' paylaşımı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü