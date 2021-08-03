İspanya'nın destek uçakları Dalaman'da

03 Ağustos 2021 Salı, 11:59

İspanya'dan iki yangın söndürme uçağı, bir ulaştırma uçağı ve 27 pilot Türkiye'ye geldi.

Türkiye’deki İspanya Büyükelçiliği’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İki Corsair'imiz ile Dalaman'dayız" ifadeleri kullanıldı.