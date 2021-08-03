İspanya'nın destek uçakları Dalaman'da

İspanya’nın destek için gönderdiği yangın söndürme uçakları Dalaman’a iniş yaptı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2021 Salı, 11:59
İspanya'nın destek uçakları Dalaman'da
Abone Ol google-news

İspanya'dan iki yangın söndürme uçağı, bir ulaştırma uçağı ve 27 pilot Türkiye'ye geldi. 

Türkiye’deki İspanya Büyükelçiliği’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İki Corsair'imiz ile Dalaman'dayız" ifadeleri kullanıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler