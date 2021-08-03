İspanya'nın destek uçakları Dalaman'da
İspanya’nın destek için gönderdiği yangın söndürme uçakları Dalaman’a iniş yaptı.
İspanya'dan iki yangın söndürme uçağı, bir ulaştırma uçağı ve 27 pilot Türkiye'ye geldi.
Türkiye’deki İspanya Büyükelçiliği’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İki Corsair'imiz ile Dalaman'dayız" ifadeleri kullanıldı.
Our two Corsairs ?are here in Dalaman!!!! Now let's get those fires!!!???????????????? #SpainwithTurkey #Apagayvamonos pic.twitter.com/utg4Yx9wxK— España en Turquía (@EmbEspTurquia) August 3, 2021
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