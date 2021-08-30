Isparta'da ormanlık alana giriş yasağı uzatıldı
Isparta'da orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar olan ormanlık alanlara giriş yasağı 16 Eylül tarihine kadar uzatıldı.
Isparta'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'a kadar olan ormanlık alanlara giriş yasağının, 16 Eylül'e uzatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik şartların yangın açısından risk taşıdığı vurgulandı.
16 EYLÜLE KADAR UZATILDI
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz dahilindeki ormanlık alanlara (Milli park alanları, ören yerleri, piknik ve mesire yerleri dahil) görevliler dışında giriş yasağı 16 Eylül 2021'e kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın belirtilen konular başta olmak üzere orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, orman yangınıyla karşılaşıldığında erken müdahale için vakit kaybetmeden 177 veya 112 numaralı hatlara ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır."
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