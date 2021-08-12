Ormanlık alanı yakmaya çalışan 4 kişi hakkında yeni gelişme
Diyarbakır'da Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı'nı yakmaya kalkışan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Diyarbakır'da 9 Ağustos saat 19.30 sularında Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 şüpheli, otları ateşe vererek ormanlık alanı yakmaya çalışmıştı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almıştı.
SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞLARDI
Yangını fark eden polis ekipleri, şüphelilerden 3'nü olay yerinde suçüstü yakalamış, çalışmalar neticesinde 4'üncü şüpheli ise saklandığı evde gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve tabancaya ait olduğu öğrenilen şarjör ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.
CEZAEVİNE KONULDULAR
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
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