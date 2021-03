İstanbul Tasarım Bienali'nden açık çağrı: 'Dirençliliği Tasarlamak'

10 Mart 2021 Çarşamba, 00:10

"The Revolution Woodstove" / "Devrimin Sobası" - Bits to Atoms-BeirutMakers Sobya't Thawra



İstanbul Tasarım Bienali, Center for Arts, Design and Social Research ortaklığıyla sosyal, ekonomik ve çoğunlukla çevresel dirençlilik için yeni araçlar ve sistemler oluşturmak amacıyla jeopolitiğin etkin olarak inceleneceği “Dirençliliği Tasarlamak” başlıklı araştırma programına ev sahipliği yapacak. İkisi ABD’den, ikisi Türkiye’den olmak üzere, dört kadın tasarımcı, küratör, araştırmacı ve düşünürle birlikte çalışılacak olan programın başvuruları başladı.

Tasarım alanında yalnızca ekolojik değil aynı zamanda mekânsal, politik ve toplumsal dönüşümlere de yol açabilecek kolektif araştırma metodolojilerini, dayanışma ve sorumluluk biçimlerini canlandırma hedefiyle yola çıkan “Dirençliliği Tasarlamak” programı; bir yandan kadınların, beyaz-olmayanların, LGBTİ+ bireylerin tüm dünyada maruz kaldığı baskıyla çevrenin uğradığı tahribat arasındaki bağlantıyı araştırırken, bir yandan da tasarımın hem yeni süreçler hem de sosyal, politik ve ekolojik çabalardan filizlenen küresel değişiklikler başlatma potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

"Dansbana!" - Kalamış Parkı



ABD ve Türkiye’den tasarımcı, sanatçı, yazar, küratör, araştırmacı ve akademisyen gibi çeşitli alanlarda çalışan kadın pratikçi ve düşünürler, “Dirençliliği Tasarlamak” programına 28 Nisan 23.00’e kadar başvurabilecek.

Başvurular İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova, sosyolog, sanat tarihçisi, araştırmacı Pelin Tan ve Center for Arts, Design and Social Research Araştırma Programları Direktörü Dalida María Benfield’dan oluşan kurul tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirme sonucunda Türkiye’den ve ABD’den ikişer olmak üzere toplamda 4 kadın katılımcı seçilecek.

The Rodina - "The Map of Empathic Society" / Pera Müzesi



Araştırma projeleri, İstanbul Tasarım Bienali’nin desteğiyle, araştırmacıların kendi aralarında yapacakları düzenli dijital toplantılarla ve değerlendirme kurulunun yönlendirmeleriyle zenginleşerek mayıs ayından başlayarak ekim ayına kadar devam edecek.

Programın sonunda, seçilen araştırma projeleri, İstanbul Tasarım Bienali tarafından yeni bir kamusal araştırma alanı olarak tasarlanacak bir dijital arşivde sergilenecek. Ayrıca denemeler ve görsel araştırmalar içeren bir dijital yayın da oluşturulacak.

"Eleştirel Yemek Programı" / Pera Müzesi



Başvuru sonuçları 8 Mayıs’ta açıklanacak ve kadınların araştırma projelerini başlatmaları ve geliştirmeleri için 1.000’er ABD doları destekte bulunulacak.

“Dirençliliği Tasarlamak” programı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için şuraya, başvuruda bulunmak için de şuraya bakılabilir.