İstanbul’da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı
İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
İstanbul yakınlarında gözaltına alınan Tsentralnoe Televidenie programının metin yazarı Aleksey Petruşko ile kameraman İvan Malışkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 3 gazeteci savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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