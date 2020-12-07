İstanbul’da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2020 Pazartesi, 15:57
İstanbul’da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı
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İstanbul yakınlarında gözaltına alınan Tsentralnoe Televidenie programının metin yazarı Aleksey Petruşko ile kameraman İvan Malışkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 3 gazeteci savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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