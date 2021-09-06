İstanbul'da seyir halindeki araçlara kurşun sıktılar
İstanbul Esenler ilçesinde şehir magandaları seyir halindeyken tabancayla ateş açarak ilerledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ancak civarda bulunan park halindeki araçlar zarar gördü.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Oruç Reis Mahallesi 557. Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sokaktan geçerken tabanca ile ateş açtı.
Park halindeki iki otomobile 5 kurşun isabet ederken, sürücüler durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri şahısları yakalanmak için çalışma başlattı. Otomobillere kurşun isabet ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ARACA KURŞUN İSABET ETTİ
Sokaktaki kovalamaca sırasında aracına kurşun isabet eden İbrahim Murat, "Dün akşam saat 23.00'de işten geldim arabamı park ettim. Sabah markete ekmek almaya geldim. Aynanın kırık olduğunu gördüm. Dikkat edince beş tane kurşunu almış ve arkasında da mermi izleri vardı. Görüntülere baktığım zaman bir motosikletin gittiğini ve arkadan gelen bir aracın ateş ettiğini gördüm.
Bazen kendi kendime düşünüyorum Teksas'ta mı yaşıyorum diye. Bundan on gün önce de abimin aracı kurşunlandı. Her gün muhakkak bir kurşun geliyor. Havadan mı geliyor, aşağıdan mı geliyor bilmiyorum ama hangi devirde yaşıyoruz" dedi.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Gizli kamera yerleştirdi; gerçeği öğrendi
- Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı
- AKP kulislerinde dolaşan kritik anket
- 'Bankaların 30 Eylül cinliği' dedi, uyardı
- Garaja kilitleyip günlerce tecavüz etti
- Kim çıkarıyor bu Resmi Gazete’yi yahu!
- AKP ve MHP ayrılacak mı?
- Dev maçta tarihi kaos!
- İşte hükümetin dolar kuru tahmini!
- CHP'den Tanju Özcan kararı