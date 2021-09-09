İstanbul'da ünlü markaların taklidi 7 bin 827 kol saati ele geçirildi

İstanbul'da ünlü markaların taklidi 7 bin 827 kol saati ele geçirildi...

DHA
09 Eylül 2021 Perşembe, 13:21
İstanbul'da ünlü markaların taklidi 7 bin 827 kol saati ele geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan getirildiği ve ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 7 bin 827 kol saati ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kaçak yollarla yurda sokulan ve lüks markaların taklidi olan saatleri piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bağcılar'da 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ünlü markaların imitasyonu 7 bin 827 kol saati bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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