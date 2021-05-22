İYİ Partililere 'Rize' soruşturması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'yi ziyareti sırasında yaşanan olaylar hakkında İYİ Partililer hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize'yi ziyareti sırasında yaşanan provokatif olaylar için İYİ Partililer hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Soruşturmayı, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli duyurdu.
Twitter'daki hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Naci Cinisli, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye karşı yapılmaya yeltenilen organize saldırı karşısında müdahale etmek zorunda kalan İYİ Parti Erzurum mensubu kardeşlerimle ilgili açılan soruşturma ve muamelenin saldırgan tarafa da uygulanmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sayın Genel Başkanımız @meral_aksener Hanımefendi’ye karşı yapılmaya yeltenilen organize saldırı karşısında müdahale etmek zorunda kalan @iyierzurum25 mensubu kardeşlerimle ilgili açılan soruşturma ve muamelenin saldırgan tarafa da uygulanmasını ümit ediyorum.@adalet_bakanlik +— Naci Cinisli (@NaciCinisli) May 22, 2021
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