İzmir'de BÜ eylemlerinde 26 kişi serbest bırakıldı
Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) rektör Melih Bulu'yu protesto eylemlerinde İzmir'deki gösterilerde gözaltına alınan 26 kişi, serbest bırakıldı. 6 kişi hakkında adli kontrol şartı getirildi.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerindeki iki ayrı gösteride gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğince verilen kararda 6 kişi için adli kontrol şartı uygulandı.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 5 Şubat'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Gündoğdu Meydanı'nda gösteri düzenleyen 26 kişi gözaltına alınmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Boğaziçi'ndeki yeni fakültelere 'Truva Atı' iddiası
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Boğaziçi'ndeki yeni fakültelere 'Truva Atı' iddiası
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu