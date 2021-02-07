İzmir'de BÜ eylemlerinde 26 kişi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) rektör Melih Bulu'yu protesto eylemlerinde İzmir'deki gösterilerde gözaltına alınan 26 kişi, serbest bırakıldı. 6 kişi hakkında adli kontrol şartı getirildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2021 Pazar, 13:33
İzmir'de BÜ eylemlerinde 26 kişi serbest bırakıldı
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Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerindeki iki ayrı gösteride gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğince verilen kararda 6 kişi için adli kontrol şartı uygulandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 5 Şubat'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Gündoğdu Meydanı'nda gösteri düzenleyen 26 kişi gözaltına alınmıştı.



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