Kadını, sokak ortasında tekme tokat darbettiler

Bahçelievler'de 2 kişi, bir kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti. Kadın eline aldığı sopayla kendini korumaya çalışırken, yaşanan korkunç anlar kameralara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 09:51
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Olay, geçtiğimiz gece Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde bir kadın ile iki erkek sokakta tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından şahıslardan biri kadına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kendisine yumruk ve tekmeler atan adama kadın elindeki sopayla karşı koymaya çalıştı. Sopa karşısında salgırgan şahıs, olayı uzaktan izleyen arkadaşından yardım istedi. O saldırgan da gelerek kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. İki kişinin saldırısına elinde bulunan sopayla karşılık veren kadın daha fazla dayanamadı ve yere düştü. Saldırganlar kadına yerde de vurmaya devam ederken, yaşanan korkunç anlar kameraya yansıdı.


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