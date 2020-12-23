Kaftancıoğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretine dair açıklama: Acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e yaptığı ziyarete ilişkin "Acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP heyetinin Maraş Katliamı'nın yıldönümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e yaptığı ziyaretine ilişkin konuştu.
Kısa Dalga Podcast’te yayınlanan Arka Plan programında Mehveş Evin’e konuk olan Kaftancıoğlu, ziyaret ile ilgili olarak çıkan ‘önce gitmemeyi düşündüğüne’ ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.
Alparslan Türkeş’in, kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu’na öldürülmesinden iki gün önce “Vatan haini” dediğini söyleyen Kaftancıoğlu “Ben siyaseti, bir daha kimse acıları yaşamasın diye yapıyorum. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum” dedi.
"RAHATSIZLIK DUYMUYORUM"
Kaftancıoğlu şunları söyledi:
“Benim kayınpederim Ümit Kaftancıoğlu öldürülmeden iki gün önce Alparslan Türkeş, ‘Aramızda Ümit Kaftancıoğlu gibi vatan hainleri var’ demişti. Ben siyaseti, acıları yarıştırarak değil, acıları ortaklaştırıp barıştırarak, bir daha kimse bunları yaşamasın diye yapıyorum. Dolayısıyla acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum. Ama Alevi vatandaşlarımızın, aslında hepimiz için, Maraş Katliamı'nda yaşananların, o travmanın tekrar yaşanmaması gerektiğini, bir sağaltma ihtiyacının olduğunu biliyorum. Öyle bir güne denk gelmesindeki Alevi vatandaşların hassasiyetlerini anlıyorum. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi nefreti körükleyen değil, toplumsal olarak barışacak, uzlaşacak bir siyasi iklim yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önemlisi, mafya bozuntusu tehdit ettiğinde Seval Hanım çıkıp genel başkanımıza desteğini açıkladı. Bu çok kıymetli bir şeydir.”
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