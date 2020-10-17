Kahramanmaraş'ta geçici körlüğe neden olan sahte içki ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta polisin bir eve düzenlediği operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen içkinin yapılan incelemede geçici körlüğe neden olduğu tespit edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yirmiikigün Mahallesi'nde 69 yaşındaki A.R.'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 5 litre etil alkol, 10 şişe sahte içki, 15 şişe anason ve viski aroması, ölçeklendirme aleti, alkol metre, 8 enjektör, maşrapa ve 2 huni ele geçirildi. A.R. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen içki de incelemeye alındı.
Yapılan incelemede içkinin hayati tehlikeye sokacak zehirlemeye ve geçici körlüğe neden olacak içerikte olduğu saptandı.
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