Kahta'da 'sahte evrak' iddiası: 2 doktor ve 1 mümessil gözaltında

Adıyaman'da sahte evrak düzenleyerek devleti zarara uğrattığı iddia edilen 2 doktor ve 1 mümessil gözaltına alındı.

DHA
02 Haziran 2021 Çarşamba, 14:41
Kahta'da 'sahte evrak' iddiası: 2 doktor ve 1 mümessil gözaltında
Abone Ol google-news

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda ‘sahte evrakla devleti zarara uğratmak’ iddiasıyla Kahta Devlet Hastanesi'ne operasyon düzenlendi

Operasyonda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Doktoru ve eski Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi A.D., Kahta Devlet Hastanesi Ortopedi Doktoru B.T. ve ilaç mümessili A.B., polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler