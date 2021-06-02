Kahta'da 'sahte evrak' iddiası: 2 doktor ve 1 mümessil gözaltında
Adıyaman'da sahte evrak düzenleyerek devleti zarara uğrattığı iddia edilen 2 doktor ve 1 mümessil gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda ‘sahte evrakla devleti zarara uğratmak’ iddiasıyla Kahta Devlet Hastanesi'ne operasyon düzenlendi
Operasyonda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Doktoru ve eski Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi A.D., Kahta Devlet Hastanesi Ortopedi Doktoru B.T. ve ilaç mümessili A.B., polis tarafından gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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