“Kardeşi, Millî Eğitim Bakanlığı'na 25 milyon TL satış yaptı" iddialarına Selçuk'tan yanıt

24 Haziran 2021 Perşembe, 10:17

Ziya Selçuk, kardeşi Oktay Selçuk'un yönetiminde olduğu bir şirketin birçok okula 25 milyon TL tutarında bir satış gerçekleştirdiği haberleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Selçuk yaptığı açıklamada, "Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir" ifadelerine yer verdi.

Selçuk'un açıklamaları:

"Meslek hayatım boyunca eğitimin her alanında görev aldım. Sadece bir öğretmen, bir akademisyen değil; bir fikir insanı olarak eğitim alanında sayısız projenin içindeydim; eğitime doğrudan/dolaylı hizmet veren çok sayıda kuruluşta sorumluluk aldım. Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım gün itibarıyla sadece tek bir şirkette emeğimin karşılığı olan %25 hissemden feragat ettim. Bu görev, bunu gerektirirdi. Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu bir şirketin “Millî Eğitim Bakanlığına 25 milyon TL satış yaptığına” dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Millî Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir."

İDDİA NEYDİ?

İddiaya göre, Oktay Selçuk'un yönetim kurulunda olduğu şirket, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 TL'lik satış yaptı. 2016 yılında kurulan İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda kardeş Oktay Selçuk'un yanı sıra Ziya Selçuk'a yakınlığıyla bilinen Selçuk Özdemir de yer alıyor. Ziya Selçuk, bakan olduğunda sahibi olduğu Özel Maya Okulları’nı kardeşine bırakmıştı.

