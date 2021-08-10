Kavacık halkı direnmeye devam ediyor

10 Ağustos 2021 Salı, 14:12

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü’ne yapılması planlanan Kavacık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinde itirazları nedeniyle köy halkının sürdürdüğü hukuk mücadelesinde bilirkişi heyeti 3’üncü kez "Karma OSB yapılamaz" dedi.

Kavacık Köyü’ne yapılması planlanan Kavacık OSB projesinde köy halkının ve Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin, Edirne İdare Mahkemesi’nde tarım dışı amaçla arazi kullanım iznine itiraz olarak açılan iptal davasının keşif incelemesi yapılmıştı. “Köyümüzde OSB istemiyoruz” pankartı açan köy halkı üçüncü kez bilirkişi heyetinden destek aldı.

“TARIMSAL ARAZİDE TARIMSAL ÜRETİM YAPILMALI”

Edirne Yenigün'den Jale Avyüzen Zobar'ın haberine göre, Bilirkişi heyetinde sonuçlanan raporda Kavacık OSB ile ilgili özetle şöyle denildi:

“Faaliyet alanının bulunduğu alanın etrafında yerleşim yeri, sulama göleti, tarım alanları, orman alanları, mera alanları ve bunlardan elde edilecek tarımsal ürünler ve burada yaşayan canlılar birbirine bağlıdır. Yaşam koşulları açısından birbirlerinden etkilendiklerinden, bu bölgeye Karma Organize Sanayi ölgesi yapılması durumunda tarımsal üretimin zarar göreceği ve doğanın zarar görmesi durumunda da bunun telafisi mümkün olmayacağı için dava konusu alanda yapılması planlanan “Karma Organize Sanayi Bölgesi” için uygun bir alan/bölge değildir. Tarımsal üretim için çok önemli olan bu bölgenin tarımsal üretim yapmak için kullanılması gerekmektedir. Tarımsal üretim dışında hiçbir şey için kullanıma uygun değildir. Sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Kavacık köy halkı, söz konusu bilirkişi raporunun ardından “Raporda, köyümüzde kurulmak istenen Karma OSB’nin doğaya, çevreye, tarıma zarar vereceğini ve köyde yaşayan köylüye yaşam hakkı tanımadığını, açıkça ifade etmektedir. Açık olan 3 ayrı davada farklı bilim insanlarının 3 farklı raporu da Kavacık köylüsünün haklılığının ispatıdır. Üç yıldır sürdürdüğümüz haklı hukuk mücadelemizde, hukuka ve adalete olan inancımızla, Türk adaleti tarafından da haklı bulunmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.