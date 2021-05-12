Kazada yaralanan yurttaşın telefonunu çaldı
İstanbul Harbiye’de yasak yerden dönüş yapan taksiye seyir halinde olan motosikletli kurye çarptı. Motosikletli çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralanırken, kazayı gören bir şahıs yere düşen kuryeye yardım etmek yerine ona ait olan 3 bin lira değerindeki cep telefonunun kaşla göz arasında çaldı.
Olay, geçen 23 Nisan Cuma günü Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi sürücü, yasak yerden sola dönüş yapmak istedi. Aniden direksiyon solu kıran taksiye o esnada seyir halinde olan motosikletli kurye C.E. çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kurye yere savrularak hafif şekilde yaralanırken, 3 bin lira değerindeki cep telefonu ve eşyaları yere saçıldı. Kazanın ardından yaralı kurye yerde sağlık ekiplerini beklediği esnada kaza yerine gelen bir şahıs, yerdeki cep telefonunu çaldı.
YARDIM ETMEK YERİNE TELEFONUNU ÇALDI
Kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çalan hırsız, yaralının yanında birkaç saniye durduktan sonra kalabalıktan yararlanarak hızla uzaklaştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kurye C.E.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye C.E. eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını fark etti. Bunun üzerine kurye, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
YAKALANDI
Yapılan incelemeler sonucunda kuryenin telefonunun kazanın hemen ardından yaklaşan bir şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Şişli polisi, şahsın kullandığı güzergahtaki kamera görüntülerini inceledi. İzleme yaparak şahsın eşkalinin ardından da kimliğini tespit eden polis ekipleri, A.G. isimli şahsı hırsızlık esnasında üzerindeki giydiği kıyafetlerden tespit ederek Kağıthane Çağlayan Tüneli’nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan A.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.
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