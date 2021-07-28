"Kendi şehrimizde yabancı olduk"

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:54

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Suriyeliler giderse sanayi batar” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin sözlerine yanıt verdi. Türkiye’de ve Kayseri’de işsizliğin en önemli sorunların başında geldiğini ifade eden Arık, “Şahlandıracağız dediğiniz Türkiye ekonomisini 19 yılda mültecilere muhtaç hale getirdiniz. Sahabiye Mahallesi’nde ziyaret ettiğimiz Suriyeli bir sarrafa, ‘Türk çalıştırıyor musunuz?’ diye sorduğumuzda, bize ‘Yabancı çalıştırmıyorum’ yanıtını verdi. Kendi ülkemizde yabancı olduk, senin haberin yok Sayın Özhaseki!

Sayın Özhaseki, Kayseri’de valiliğin önünde bir vatandaşımız, ‘işsizim’ diye kendini yaktı, gördün mü? Kayseri’de her gün insanlar ‘işsizim’ diye intihar ediyor. Son bir yılda Kayseri’de Suriyelilerin öldürdüğü vatandaşımızın sayısı 10’u geçti. Huzur şehri Kayseri’de huzur kalmadı, haberiniz yok.

Şunu çok iyi bilesiniz ki, Türk sanayisini de, Türk ekonomisini de mülteciler değil, gerektiğinde bu ülke için seve seve canının verecek Türk milleti kurtaracaktır. Onun için bir an önce erken seçime gidilmelidir” diye konuştu.