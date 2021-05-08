Kılıçarslan: "Bizim defansa çekilmemiz sorun olmaya başladı"

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:59

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, “Biz niye defansa çekildik Ersin?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İsmail Kılıçarslan yazısında, Türkiye’deki politik düzlemin “Söylem üstünlüğü” fikrine dayalı olarak geliştiğinden bahsetti. Yazısının devamında iktidarın “Defansa çekildiğini” söyleyen Kılıçarslan, “Lakin her Allah’ın günü, ezik bir ruh haliyle ‘aslında o söylediğiniz öyle değil’ falan diyerek defans hattını geride, en geride kurmanın çok yıpratıcı bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi.

“ÖZÜR DİLEMEYE ÇALIŞMAMIZ CİDDİ BİR SORUN OLMAYA BAŞLADI”

AKP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan “Yalan üretim merkezi” videosunun silinmesi AKP'lilerin tepkisini çekerken Kılıçarslan’ın kaleme aldığı yazı dikkat çekti.

İsmail Kılıçarslan yazısına şöyle son verdi:

"Bizim defansa çekilmemiz, her seferinde kendimizi izah edip bizim olmayan suçlar yüzünden özür dilemeye çalışmamız falan bir noktadan sonra ciddi bir sorun olmaya başladı. Hatamız olursa özür dileyelim. Mesele o değil. Mesele, kendi hatalarını sürekli gözlerden kaçırmaya çalışan adamlara işlemediğimiz hatalar yüzünden hesap vermeye meyyal oluşumuz."