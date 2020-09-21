Kılıçdaroğlu, Akşener'i kutladı

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Meral Akşener'i kutladı

AA
21 Eylül 2020 Pazartesi, 12:51
Kılıçdaroğlu, Akşener'i kutladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Meral Akşener'i tebrik etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 2'nci Olağan Kurultayı'nda bir kez daha genel başkan seçilen Akşener'i telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Akşener'i tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.


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