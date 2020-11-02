Kılıçdaroğlu, enkazdan kurtarılan Elif Perinçek'in ailesiyle görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki deprem felaketinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 12:54
Kılıçdaroğlu, enkazdan kurtarılan Elif Perinçek'in ailesiyle görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki deprem felaketinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ailesini telefonla aradı. 

Elif'in sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.


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