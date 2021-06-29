Kilo verilmesi için sıvı diyete mahkum eden 'çene kilidi'
Bir grup araştırmacı 'obeziteyle mücadele için' manyetik çene kilidi geliştirdi. Kilidi takanların ağızları sadece 2 milimetre açılıyor. Kişiler yalnızca sıvı tüketebiliyor. Yeni geliştirilen ağız içi alete kısa sürede tepki yağdı.
(Fotoğraf: Twitter / @otago)
Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ilginç bir cihaz geliştirdi. İngiltere'deki bilim insanlarıyla birlikte geliştirilen cihaz katı gıda tüketilmesini engelliyor.
NTV'de yer alan habere göre, geliştirilen alet, kişiyi sıvı odaklı bir beslenmeye zorlayan cihaz iki parçadan oluşan manyetik bir yapı. Azı dişlerine monte edilen manyetik parçalar çenenin açılmasını engelliyor. Yalnızca iki milimetrelik açıklıktan ağza pipet sığabiliyor.
British Dental Journal adlı dergide yayımlanan makaleye göre 7 Yeni Zelandalı kadın çalışmalara katıldı. Bu kişiler ağızlarını sadece 2 milimetre açabildi. Bu süre zarfında kadınlar kolayca erişilebilen bir sıvı diyeti uyguladı. Ortalama kilo kaybı 6.36 oldu. Bu kilonun kadınların vücut ağırlıklarının yüzde 5.1'ine denk geldiği belirtildi.
KONUŞMAYI DA ETKİLEDİ
Çalışmalara katılanlar manyetik kilidi kullandıkları süre boyuca rahatsızlık yaşadıklarını ve konuşmalarında problem olduğunu ifade etti. Bazı durumlarda utandıklarını aktardı. Katılımcılar genel olarak hayatın daha az tatmin edici olduğunu deneyimledi.
Bir katılımcı ise diyeti eritilmiş çikolata ve gazlı içeceklerle bozduğunu itiraf etti.
Obeziteyle mücadele için ilk ağızdan cihaz olarak tanıtılan manyetik çene kilidine tepki gösterenler de oldu.
'ORTAÇAĞ İŞKENCESİ'
Aletle ilgili tanıtımlar da sosyal medyada Ortaçağ'daki işkence aletleriyle kıyaslamalar eşliğinde tepki çekti. "Sıvı bir diyet yapmak için bu işkence cihazına ihtiyacınız yok" gibi paylaşımlar yapıldı.
Otago Üniversitesi'nden ise "Açıklığa kavuşturmak için söyleyelim, hızlı veya uzun vadeli bir kilo verme aracı olarak tasarlanmadı, daha ziyade ameliyat olması gereken ve kilo verene kadar ameliyat olamayan kişilere yardımcı olunması hedefleniyor" açıklaması geldi.
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