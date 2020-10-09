Kırgızistan'da OHAL ilan edildi!

09 Ekim 2020 Cuma, 14:50

Tartışmalı seçimlerin ardından geniş çaplı gösterilerin yapıldığı ve Başbakan Boronov ile hükümetinin görevden alındığı Kırgızistan’da kriz devam ediyor.

Hükümeti görevden alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, genel seçimler sonrası gerçekleştirilen protestolar nedeniyle başkent Bişkek’te olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. OHAL, 20.00-08.00 saatlerini kapsayacak şekilde düzenlendi.

ATAMBAYEV’DEN İSTİFA ÇAĞRISI

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifa etmesini istedi. Eski Cumhurbaşkanı, Ceenbekov'un istifasını, halkın birlik ve beraberliğinin korunmasını talep edeceklerini dile getirdi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, görevini bırakan Başbakan Kubatbek Boronov ve kabinenin istifasını bugün kabul etti.