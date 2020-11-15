Kızını da sansürledi: Mülkiye müfettişlerinin Kütahya Belediyesi raporu boyutlanıyor

15 Kasım 2020 Pazar, 02:00

MHP’li Prof. Dr. Alim Işık’ın yönettiği Kütahya Belediyesi’ne ilişkin mülkiye müfettişlerinin hazırladığı ve Işık’ın kızı avukat İmran Işık’a ilişkin tespitlerin de yer aldığı raporun ilçe meclisinde okunduğu ancak başkan kızı ile ilgili bölüme yer verilmediği ortaya çıktı. Raporda belediyenin geçmiş dönemde de etkin ve verimli yönetimediğine değinilerek “kaynak israfı kaynak israfı ve keyfiliğin mevcut olduğu”na dikkat çekildi.

Cumhuriyet’in MHP’li Alim Işık’ın yönettiği Kütahya Belediyesi’ne ilişkin mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda, Işık’ın kızı avukat İmran Işık’ın belediyede başdanışman olduğu ve belediyenin stratejik plan hazırlama kurulunda yer aldığı saptandığını ortaya çıkarmıştı.

IŞIK MECLİSTE OKUDU

Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan 2011 - 2019 yıllarına ilişkin raporun başkan Işık tarafından Kütahya Belediyesi Meclisi’nde geçen aylarda okunduğu ortaya çıktı. Meclis kaydında raporu sunan Işık sözlerine 2011 yılında hazırlanan denetim raporunun meclisin bilgisine sunulmasına rağmen kamuoyunun bilgilendirilmediğine ilişkin eleştirilerin olduğunu söyledi. Son müfettiş raporunu kamuoyunu bilgilendirme amacıyla sunduğunu belirten Işık, raporun performans denetimi bölümünü okudu. Raporun bu bölümünde memur norm kadro doluluk oranının yüzde 46,82 ve işçi oranının yüzde 12,54 olmasına karşın bu kadroların doldurulmayıp yasal düzenlemeyi dolaylı bir şekilde aşma yöntemi kullanıldığı anlatıldı. İlhale iş ve işlemlerinin evrak açısından düzenli olmadığı, ihale mevzuatının bir kısım bölümlerine uymayan bazı ihale dosyalarına rastlanıldığı anlatılan raporda kamu parasının nitelikli yatırım ve hizmetler için düzenli kullanılmadığına değinildi. Bu bölümde, belediyenin etkin ve verimli yönetimediğine değinilerek “kaynak israfı kaynak israfı ve keyfiliğin mevcut olduğu”na dikkat çekildi. Başkan Işık raporun bu bölümünü sunmasının ardından belediyenin rapora verdiği cevabı da okudu. Işık özetle kadro sorununun kademeli olarak giderileceğini ve eleştirilerin giderilmesi için özen gösterileceğini anlattı mülkiye müfettişlerinin kızıyla ilgili tespitlerini ise paylaşmadığı görüldü. Öte yandan belediyenin resmi internet sitesinde de raporun sadece performans denetimi bölümü olması dikkat çekti.

Öte yandan, Belediye Başkanı Işık hakkındaki haberler üzerine MHP Genel Merkezi’nin çalışma başlattığı öğrenildi.

