KKTC'de Ercan Havalimanı'nın adı değiştirilmek isteniyor

07 Mayıs 2021 Cuma, 09:10

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ercan Havalimanı'nın isminin Dr. Fazıl Küçük Havalimanı, Geçitkale Havalimanı'nın ise Ercan Havalimanı olarak değiştirilmesi yönündeki açıklamaları, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit olan Binbaşı Fehmi Ercan'ın ailesini üzdü.

KKTC'de yayın yapan Yenidüzen gazetesinin haberine göre, bu yönde alınacak bir kararın yeniden gözden geçirilmesini talep eden Binbaşı Ercan'ın kızı Canan Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"Bizler Şehit Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın ailesi olarak babamızın Kıbrıs davasına olan inancının verdiği güçle ve ona layık olma çabasıyla bugünlere geldik" diyen Ercan, "Adının verdiliği Ercan Havaalanı, anısını ve onun gibi Kıbrıs'ın geleceği ve özgürlüğüne inanarak yaşamlarını veren ya da bu uğurda çaba gösterenleri onurlandırdı" ifadelerini kullandı.

Ercan Havalimanı adının değiştirilmek istendiğini "derin bir üzüntüyle" öğrendiklerini anlatan Canan Ercan, şöyle devam etti:

"Üstelik bu değişiklik önerisinde kıymetli lider Dr. Fazıl Küçük’ün, Şehit Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın ve Geçitkale halkının ve şehitlerinin aziz ruhlarının birbirleriyle karşı karşıya kaldığı ve tüm taraflar adına yaralayıcı bulduğumuz bir dizi etkileşimin söz konusu olduğunu görüyoruz. Ercan ailesi olarak, söz konusu niyetin olası etkilerinin hassasiyetle gözden geçirilmesini, daha fazla vicdani ve toplumsal zarar doğurmadan gündemden kaldırılmasını bekliyor ve talep ediyoruz."