7 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 13 oldu
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltı sayısının 13 olduğunu açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde dün 7 kişinin katledildiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada, halen firari olan şüphelinin ailesinden 3 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 13 olduğu kaydedildi.
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