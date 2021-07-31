7 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 13 oldu

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:30

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde dün 7 kişinin katledildiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada, halen firari olan şüphelinin ailesinden 3 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 13 olduğu kaydedildi.